Москва, , 13:35 — REGNUM В Госдуме считают, что действия США по украинской проблеме носят деструктивный характер и не приближают к разрешению конфликта в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

«Встреча «нормандской четверки» только предстоит, а США уже заявили, что готовы продолжать давить на Россию из-за Украины. В очередной раз Вашингтон расписывается в русофобии, заранее назначив виновных и пострадавших», — заявил член комитета по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, действия США по украинской проблеме «изначально носят деструктивный характер, подогревая внутренние противоречия, прикармливая продажных чиновников, финансируя боевиков».

Он осудил попытки максимально стравить Россию и Украину с приближением дня встречи в «нормандском формате».

«Что это как не стремление сорвать диалог?!» — возмущен он.

Заседание «нормандской четверки» — президентов России, Украины и Франции, а также канцлера Германии — по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, пройдет в понедельник, 9 декабря, в Париже.