Сеул, , 13:39 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям Албании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, власти страны выделят на гуманитарную помощь $300 000.

По данным МИД Южной Кореи, по меньшей мере 40 человек погибли и 650 пострадали в результате катастрофического землетрясения магнитудой 6,4 балла в Албании. Известно, что это было самое мощное землетрясение в стране за последние 50 лет.

«Как представители международного сообщества мы продолжим осуществлять гуманитарную помощь странам и людям, пострадавшим от стихийных бедствий», — сообщили представители министерства.