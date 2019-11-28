* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 14:12 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что арестованная в Адане и совершившая деятельное раскаяние террористка сирийского происхождения сообщила, что так называемый главарь Рабочей партии Курдистана Мурат Карайылан приказал членам группировки «осуществлять сотрудничество с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, арестованная Мирай Х. указала, что одной из новых стратегий ее группировки была координация своих акций с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она заявила: «Нам прочитали написанное (одним из главарей Рабочей партии Курдистана) Муратом Карайыланом, известным под кодовым именем «Джемаль», письмо, в котором он предписывал Рабочей партии Курдистана, Отрядам народной обороны, Демократическому союзу и Союзу общин Курдистана поддерживать акции ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как боеприпасами, так и ополчением».

Мирай Х. добавила, что в письме также содержалось указание 8 членам группировки, гласящее, что, если они не совершили теракты в провинциях, куда были направлены, их должны совершить другие боевики, личность которых не была раскрыта правоохранителями.