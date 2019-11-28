Нур-Султан, , 13:29 — REGNUM Соглашение между правительствами Казахстана и Киргизии о совместных действиях по строительству нового и реконструкции действующего моста на казахстанско-киргизском участке границы подписано в рамках госвизита казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Бишкеке, сообщает 28 ноября агентство «Казинформ».

Строительство и реконструкция мостов запланирована на пунктах пропуска Карасу — автодорожный с казахстанской стороны и Тилек — автодорожный — с киргизской стороны.

Обустройство пункта пропуска планируется начать в 2020 году с разработки проектно-сметной документации на восстановление моста через реку Шу. Стороны планируют увеличить количество полос движения для автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября председатель государственной пограничной службы Киргизии Уларбек Шаршеев заявил, что пункт пропуска «Кичи-Капка» на границе с Казахстаном, который был закрыт в 2010 году, возобновит свою работу.

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