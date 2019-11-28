Москва, , 13:28 — REGNUM Если бы не санкции и контрсанкции, то существование России в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) привело бы к окончательной деградации российской промышленности. Об этом заявил политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Вы вспомните, какая была свистопляска с вступлением ВТО. Можно сказать, бог помог, потому что мы бы ради двух-трёх отраслей убили бы всё остальное. Но когда вступали, что было сказано? Мы вступаем в ВТО, а прибыль, выгода? 50 на 50. И тем не менее, когда мы ввели контрсанкции, мы получили сельское хозяйство, возрождение», — заявил Синельников-Оришак.

Напомним, что ранее на международном экспортном форуме «Сделано в России» министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил о том, что вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) не принесло России никакой пользы.

«Если говорить прямым языком, то правила ВТО сегодня просто не работают. Мы вступили в 2012 году в эту замечательную, как казалось, важную организацию, но кроме как того, чтобы чувствовать членами этой организации, никаких серьёзных преференций и тем более экономических результатов, к сожалению, не увидели. Не получили», — указывал он.