Варшава, , 13:24 — REGNUM Председатель Союза демократических левых (SLD), вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши IX созыва Влодзимеж Чарзасты в телефонном интервью в эфире телеканала TVP Info назвал советских солдат освободителями Польши, чем вызвал резкую реакцию других участников телепередачи и официальной прессы в целом.

«На территории Польши погибли, в том числе в лагерях, 700 тысяч советских солдат. Оккупированная территория была освобождена двумя армиями: одна армия — это было Войско Польское, в составе которой в числе прочих был генерал Ярузельский, а вторая — это была армия, в которой были советские солдаты, то есть русские, украинские и другие. Не могли дать свободу люди, которые этой свободы сами не имели, но, если кто-то скажет мне и обвинит погибших советских солдат, пусть скажет это матерям, у которых были сыновья», — сказал политик.

«Возмутительным» назвало высказывание Чарзасты «Польское радио», обвинившее его в том, что он «снова оболгал историю».

«Рассказы о том, что советская армия освобождала Польшу, — ложь. Советские солдаты погибали, но в каком деле погибали и что после себя оставили? Позже убивали лучших из «Армии Крайовой». А что случилось 17 сентября 1939 года?» — прокомментировал слова Чарзасты присутствовавший в студии другой вице-спикер Сената Марек Пенк.