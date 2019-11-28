Киев, , 13:22 — REGNUM Порядок пересечения несовершеннолетними линии разграничения в Донбассе упрощён решением украинских властей. Об этом сообщает 28 ноября Госпогранслужба Украины.

Теперь дети смогут пересекать линию разграничения в сопровождении родителей или усыновителей. При этом расширен перечень документов, идентифицирующих личность детей.

Дети в возрасте 14−16 лет, которые учатся на контролируемой украинскими властями территории, могут пересекать границу сами при наличии документа из учебного заведения, которое они посещают. Изменения действуют только в отношении украинских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова рассказала о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.

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