Бишкек, , 13:20 — REGNUM «Мы не должны забывать нашу общую историю и вместе выступать против попыток ее переписывания», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на проходящем в Бишкеке заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава государства подчеркнул, что в Киргизии праздник Победы в Великой Отечественной войне считают крайне важным и придают ему особый смысл.

Жээнбеков акцентировал внимание на том, что советский народ показал всему миру уникальный пример единства, массового героизма, преданности Отечеству

«Мы с чувством глубокой благодарности вспоминаем тех, кто отстоял свободу нашей общей Родины, и проведем крупные мероприятия по случаю празднования Великой Победы», — подытожил киргизстанский лидер.

Читайте также: Запад навязывает Киргизии закон о реабилитации басмачей и нацистов — мнение