Москва, 28 ноября 2019, 13:18 — REGNUM Стратегия Германии в рамках Евросоюза состояла в том, чтобы превратить периферийные страны этого объединения в вечно отстающие окраины, интересные немецким производителям лишь как рынки сбыта. Об этом заявил политолог Михаил Синельников-Оришак в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.
«Уничтожается сначала всё, чтобы потенциально на много лет не было конкурентов. Но как рынок эти страны всё равно представляют интерес, ведь не обязательно каждой стране быть передовой, иметь передовую промышленность, иметь какие-то высокотехнологические программы. Нет! Достаточно иметь полутуземное население, которое худо-бедно где-то работает, имеет покупательную способность», — заявил Синельников-Оришак.