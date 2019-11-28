Стокгольм, , 13:15 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади встретился с министром инфраструктуры Швеции Томасом Энеротом, чтобы заручиться поддержкой Швеции в избрании Индонезии членом Международной морской организации (IMO) на период 2020—2021 годов, сообщает Antara.

«Я уверен, что благодаря поддержке Швеции, мы сможем укрепить сотрудничество, существующее между двумя странами», — пояснил министр.

По словам министра, отношения между двумя странами были очень хорошими. В частности, в области транспорта, сотрудничество было установлено в 2016 году с подписанием письма о намерениях по транспортировке между министерством транспорта Индонезии и министерством предприятий и инноваций Швеции.

Напомним, Индонезия конкурирует с 25 странами за то, чтобы получить одно из 20 доступных мест, чтобы стать членом совета директоров IMO категории C на период 2020—2021 гг. Индонезия намерена заручиться поддержкой как минимум 135 из 174 стран-членов IMO. В период 2018—2019 гг. Индонезия получила 9-е место, получив поддержку 132 стран-членов IMO.