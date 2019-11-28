Анкара, , 14:04 — REGNUM Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Ахмед Иса Авад в ходе своего первого официального визита в Анкару заявил: «Правительство и народ Сомали бесконечно благодарны Турции. Турция сделала для Сомали очень многое. Разумом и сердцем сомалийцы — вместе с народом Турции. У Сомали нет друга лучшего, чем Турция».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Ахмед Иса Авад отметил: «Сомалиленд является частью Сомали. Турция очень помогает разрядить и облегчить наши переговоры с Сомалилендом. Мы признательны и благодарны Турции за ее усилия на этом направлении.

Министр добавил, что обсуждал вопрос турецкого посредничества со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу, и подчеркнул свою особую признательность бывшему послу Турции в Сомали и, в настоящий момент, специальному представителю по Сомали и Сомалиленду Олгану Бекяру за его усилия по разрешению проблемы.