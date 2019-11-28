Москва, , 13:12 — REGNUM Законопроект о закреплении прав бабушек и дедушек, теть и дядь, братьев и сестер и других совершеннолетних родственников участвовать в воспитании детей разработала член комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко («Единая Россия»). Документ обсудит комиссия фракции.

Парламентарий указала на то, что бабушки с правовой точки зрения не могут участвовать в воспитании своих внуков, а имеют право лишь на общение с ними. Кроме того, также никак не решен вопрос пребывания детей с родственниками — временное пребывание с ними, в том числе в поездках, квалифицируется как отсутствие родительского попечения.

В связи с этим она предлагает дополнить Семейный кодекс РФ положением о том, что дети с согласия родителей могут находиться с бабушками, дедушками, а также другими совершеннолетними родственниками.

Кроме того, Костенко также предлагает установить, что если временными опекунами становятся ближайшие родственники ребёнка, то в отношении их не должны действовать обычные требования, предъявляемые к личности опекуна или попечителя.