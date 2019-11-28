Ташкент, , 13:11 — REGNUM Совещание глав подразделений органов внутренних дел столиц стран СНГ состоится впервые в Ташкенте, сообщили 28 ноября в главном управлении внутренних дел Ташкента.

Мероприятие пройдет 29 ноября. Участники совещания планируют внести на рассмотрение Совета министров внутренних дел СНГ предложение о придании данной площадке статуса постоянного действующего совещательного органа.

Планируется, что главы органов внутренних дел столиц СНГ совместно будут вырабатывать механизмы обмена опытом и информацией, а также согласовывать профилактические и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению противоправных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Узбекистан впервые с момента образования СНГ принимает председательство в Содружестве. Председатель парламента республики Танзила Нарбаева предложила провести в Ташкенте заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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