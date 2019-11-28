Анкара, , 13:20 — REGNUM Правоохранительные органы Турции репатриировали 11 иностранных граждан, признанных виновными в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 28 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Данную информацию подтвердил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу, выступая на конференции по миграции в провинции Измир. Отмечается, что боевики являются гражданами Франции.

Напомним, по официальным данным, на территории Турции проживает порядка 3 млн 600 тыс. беженцев из Сирии, около 10% из них уже вернулись на родину. В результате проверок среди мигрантов порой обнаруживаются представители террористических организаций.