Бишкек, , 13:06 — REGNUM Во время председательства в Организации Договора о коллективной безопасности Киргизия вела активную работу по повышению международного авторитета ОДКБ. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на расширенном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Говоря о принятых для этого мерах, киргизстанский лидер сообщил о том, что уже завершено правовое оформление Центра кризисного реагирования ОДКБ, проведены крупные армейские учения — «Эшелон», «Нерушимое братство» и «Взаимодействие», а также расширяется сотрудничество ООН и другими международными структурами.

«Продолжается оперативное взаимодействие по вопросам выявления, предупреждения и пресечения использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях. Выполняются задачи по формированию общего антитеррористического пространства», — констатирует президент Киргизии.