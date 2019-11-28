Москва,
28 ноября 2019, 13:05 — REGNUM
Советский Союз как мировой проект состоялся и принёс большую пользу всем народам нашей планеты, а состоится ли в подобном качестве сегодняшняя Российская Федерация — пока открытый вопрос, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 ноября, комментируя публикации китайских СМИ.
Ранее обозреватели китайского Fenghuang Wang в своей публикации отметили, что если бы СССР по-прежнему существовал, то был бы мировой державой, не уступающей США, со второй по величине экономикой в мире.
«Для китайцев, конечно, важно показать именно такую перспективу в случае, если бы СССР сохранился: им надо думать о том, как их собственной стране выжить и победить в условиях усиливающегося американского давления на неё.
Что же до нас, то нам необходимо вдуматься в это глубже, ответить на вопрос, какой именно СССР был бы способен выжить. Это СССР образца середины 1980-х? Конечно, нет. К тому времени он уже серьёзно деградировал. А вот СССР образца середины 1950-х, середины 1960-х и даже середины 1970-х был бы способен продолжать бороться за своё место на планете, способен развиваться.
Советский проект имел огромные достижения. Они, хотя и были подвергнуты разграблению американцами, англичанами и прочими «партнёрами» российской элиты 1990-х, перешли к нам и помогают нам удерживаться на плаву. Надо чтить наше советское прошлое за это, благодарить, а современное руководство России вместо этого преимущественно чернит СССР. Это вредная линия и, главное, бесперспективная. Она из нашей страны вытягивает силы, раскалывает народ.
Как бы то ни было, Советский Союз как мировой проект и один из двух полюсов мировой жизни состоялся и самим своим существованием, включая сдерживание США в их мировой агрессии, принёс большую пользу всем народам нашей планеты. Состоится ли в подобном качестве сегодняшняя Российская Федерация — пока для меня открытый вопрос», — отметил Михаил Демурин.