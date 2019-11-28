Москва, , 13:05 — REGNUM

Советский Союз как мировой проект состоялся и принёс большую пользу всем народам нашей планеты, а состоится ли в подобном качестве сегодняшняя Российская Федерация — пока открытый вопрос, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 28 ноября, комментируя публикации китайских СМИ.

Ранее обозреватели китайского Fenghuang Wang в своей публикации отметили, что если бы СССР по-прежнему существовал, то был бы мировой державой, не уступающей США, со второй по величине экономикой в мире.

«Для китайцев, конечно, важно показать именно такую перспективу в случае, если бы СССР сохранился: им надо думать о том, как их собственной стране выжить и победить в условиях усиливающегося американского давления на неё.

Что же до нас, то нам необходимо вдуматься в это глубже, ответить на вопрос, какой именно СССР был бы способен выжить. Это СССР образца середины 1980-х? Конечно, нет. К тому времени он уже серьёзно деградировал. А вот СССР образца середины 1950-х, середины 1960-х и даже середины 1970-х был бы способен продолжать бороться за своё место на планете, способен развиваться.

Советский проект имел огромные достижения. Они, хотя и были подвергнуты разграблению американцами, англичанами и прочими «партнёрами» российской элиты 1990-х, перешли к нам и помогают нам удерживаться на плаву. Надо чтить наше советское прошлое за это, благодарить, а современное руководство России вместо этого преимущественно чернит СССР. Это вредная линия и, главное, бесперспективная. Она из нашей страны вытягивает силы, раскалывает народ.