Сеул, , 13:08 — REGNUM Два «неопознанных снаряда» были запущены из Северной Кореи 28 ноября. Об этом сообщает агентство Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, запуск снарядов был осуществлён в сторону Японского моря из Ёнпхо провинции Хамгён-Намдо в 16:59 по местному времени. Известно, что снаряды пролетели около 380 км на высоте около 97 км над землей.

По данным журналистов, это уже тринадцатый запуск ракет военными Северной Кореи в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Северная Корея провела очередной запуск ракет «сверхкрупного реактивного орудия».