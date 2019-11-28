Тбилиси, , 13:01 — REGNUM Пытавшаяся с утра 28 ноября пикетировать здание парламента оппозиция и ее сторонники решили разойтись. Соответствующее решение на митинге огласили лидеры устроивших акцию партий «Национального движения» и «Европейской Грузии».

Она заявили, что пикетирование временно прекращают, а о дальнейших планах и дальнейших действиях пообещали сообщить обществу позднее.

В ходе утренней акции протеста оппозиционные лидеры и так называемые гражданские активисты устроили депутатам парламентского большинства «коридоры позора», встречали каждого входившего в парламент депутата оскорбительными выкриками и свистом, обещая всюду создавать правящей партии «Грузинская мечта» максимальный дискомфорт.

Протеста оппозиции хватило на пару часов, а количество ее сторонников оказалось недостаточным для дальнейшего поддержания протестного заряда.

Акции протеста в Грузии на этот раз начались из-за того, что парламент Грузии 14 ноября не смог утвердить очередные поправки в Конституцию, вводившие с 2020 года пропорциональные выборы парламента.

Для предотвращения возможного противостояния между оппозицией и депутатами большинства полиция с утра 28 ноября установила вокруг парламента металлические заграждения, что экс-президент Михаил Саакашвили назвал новой «Берлинской стеной» и иронично заметил соратникам: «Расходитесь! Иванишвили уже ввел германскую модель — возвел Берлинскую стену в центре города».

Видимо, соратники решили прислушаться к совету экс-президента.