Токио, , 13:05 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что запуск Северной Кореей ракеты представляет угрозу для страны, об этом 28 ноября сообщает Reuters.

«Многократные запуски ракет со стороны КНДР являются серьезной проблемой как для Японии, так и для международного сообщества», — отметил Абэ, общаясь с представителями прессы.

Премьер-министр также подчеркнул, что его правительство будет тесно сотрудничать с Южной Кореей и США для отслеживания ситуации.

Напомним, ранее береговая охрана Японии зафиксировала пуск двух баллистических ракет со стороны Северной Кореи. Данную информацию также подтвердили в Южной Корее.

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