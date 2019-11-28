Бишкек, , 12:57 — REGNUM Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Лидеры стран ОДКБ выразили сожаление в связи с прекращением действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также глубокую озабоченность будущим ДСНВ, срок которого истекает в 2021 году.

«В связи с этим надеемся на продление данного принципиально важного договора», — говорится в совместном заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 ноября, в Бишкеке проходит заседание глав государств ОДКБ, в котором принимают участие президенты России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и премьер-министр Армении.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена предложить партнерам по ОДКБ план военного сотрудничества до 2025 года.

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