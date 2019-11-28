Токио, , 13:01 — REGNUM Заседание Совета национальной безопасности Японии состоялось в связи с запуском Северной Кореей ракет. Об этом сообщил японский премьер-министр Синдзо Абэ, передает NHK.

Ракетные пуски Абэ назвал серьёзным вызовом мировому сообществу. Токио останется в тесном контакте с Вашингтоном и Сеулом, а также с другими странами мира, чтобы направить все силы на обеспечение безопасности граждан, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября был зафиксирован пуск с территории КНДР двух объектов, похожих на баллистические ракеты. Ракетные испытания стали тринадцатыми в КНДР в 2019 году. Ракеты, предположительно, упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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