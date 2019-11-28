Киев, , 13:03 — REGNUM Ни один правоохранительный орган Украины легально не устанавливал прослушивающее устройство в кабинете руководителя Государственного бюро расследований (ГБР) Украины, заявил глава ГБР Роман Труба 27 ноября в интервью изданию «Левый берег».

«На мой взгляд, лица, осуществлявшие незаконную запись в кабинете директора ГБР, и лица, которые сейчас владеют этими записями, — не одни и те же. Каким образом Пётр Порошенко (экс-президент Украины — ИА REGNUM) получил эти записи, я не знаю и не могу сказать», — сказал Труба.

По его информации, Порошенко передал главе Европейского совета Дональду Туску около 30 часов аудиозаписей разговоров, сделанных в кабинете Трубы.

Чиновник отметил, что прослушивающее устройство находилось в его кабинете более трёх месяцев, но точное время Труба не назвал, поскольку, по его мнению, это может навредить сбору доказательств.

«Жучок» обнаружила уборщица, которая открыла окно и включила вентиляцию. Она услышала оттуда странные звуки. После осмотра системы вентиляции, в ней нашли прослушивающее устройство, рассказал глава ГБР.

Напомним, ГБР является единственным, на данный момент, правоохранительным органом, который расследует уголовные дела против Порошенко.

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