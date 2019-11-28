Тбилиси, , 12:54 — REGNUM Оппозиционные депутаты парламента Грузии, среди которых особой активностью отличаются женщины — представительницы «Национального движения» и «Европейской Грузии» встречают коллег из парламентского большинства оскорбительными репликами и свистом.

Вооруженные свистками Елена Хоштария и Ирма Надирашвили (обе — соратницы экс-президента Саакашвили) у входа в парламент задерживают депутатов от «Грузинской мечты» и мажоритарных депутатов и сообщают им: «Вы знаете, что вы рабы? Вы рабы, рабы». Потом берут свисток и вовсю свистят. А также снимают на мобильный телефон, как депутаты большинства, несмотря на учиняемые им препятстваия, все же входят в здание парламента.

Оппозиция продолжает акции у здания парламента и выполняет свое обещание по созданию нынешней власти — «Грузинской мечте» и ее лидеру Бидзине Иванишвили максимального дискомфорта. Полиция не мешает оппозиционным депутатам в выражении своего мнения, даже в самой оскорбительной и унизительной для коллег форме.

Напомним, что оппозиция начала акции протеста 14 ноября после того, как парламент не принял поправки в Конституцию, которые вводили пропорциональную систему выборов с 2020 года.

Участие в сегодняшнем пленарном заседании парламента примут не только депутаты большинства и мажоритарии, но и те так называемые «независимые» депутаты, которые ранее вышли из рядов большинства, но к рядам оппозиции так и не присоединились. 28 января парламент планирует обсуждение проекта бюджета на 2020 год.