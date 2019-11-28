Чебоксары, 28 ноября 2019, 12:45 — REGNUM Включение Чувашии в десятку регионов «со слабой экономикой» даёт преимущества региону. В частности, софинансирование инвестиционных проектов составит 1%, также республика может получить дополнительные средства при утверждении программы индивидуального социально-экономического развития республики. И такой подход вызывает споры в Госдуме, депутаты «жалуются, почему отсталым регионам» оказывают дополнительную помощь. Однако республика может быть исключена из этого списка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 ноября, заявил на сессии Госсовета Чувашии депутат Госдумы, лидер чувашского отделения КПРФ Валентин Шурчанов.
Политик в своём выступлении остановился на теме «отсталых регионов».
Депутат также отметил, что также «десяти отсталым регионам в первую очередь будут выделять школьные автобус, машины скорой медицинской помощи».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду федеральных министров курировать десять российских регионов «со слабой экономикой». Это Адыгея, Алтайский край, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл. Эти регионы заняли худшие позиции в рейтинге по четырём показателям: среднедушевым доходам жителей, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям в основной капитал. Для каждого региона должна быть подготовлена индивидуальная программа развития.
Подробнее: Депрессивным регионам могут выделить 100 млрд на решение «острых проблем»
Читайте ранее в этом сюжете: Отстающая Чувашия рассчитывает получить 36 млрд на ускоренное развитие