Чебоксары, , 12:45 — REGNUM Включение Чувашии в десятку регионов «со слабой экономикой» даёт преимущества региону. В частности, софинансирование инвестиционных проектов составит 1%, также республика может получить дополнительные средства при утверждении программы индивидуального социально-экономического развития республики. И такой подход вызывает споры в Госдуме, депутаты «жалуются, почему отсталым регионам» оказывают дополнительную помощь. Однако республика может быть исключена из этого списка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 ноября, заявил на сессии Госсовета Чувашии депутат Госдумы, лидер чувашского отделения КПРФ Валентин Шурчанов.

Политик в своём выступлении остановился на теме «отсталых регионов».

«Ругаться ли гордиться? Сейчас идут в Государственной Думе споры, всё время жалуются депутаты: «Почему эти десять регионов стали отсталыми, почему им дают дополнительную помощь, а нам не дают?» Выгода включения этих десяти регионов заключается в том, что по всем инвестиционным проектам, которые софинансируются из федерального бюджета, уровень софинансирования со стороны федерального бюджета будет составлять 99%. У нас [Чувашии] там 4,5 млрд рублей, я понимаю, из федерального бюджета на инвестиции должны прийти, а стало быть — 1% только здесь нужно набирать. Строители, с которыми я в республике говорил, в целом довольны этим, что мы вошли в состав отстающих регионов», — сказал Валентин Шурчанов.

Депутат также отметил, что также «десяти отсталым регионам в первую очередь будут выделять школьные автобус, машины скорой медицинской помощи».

«Кроме этого, индивидуальная госпрограмма республики (как и других республик) пока не утверждена. Если она будет утверждена, то она будет дополнительно финансироваться. Но весь вопрос заключается в том, что в следующем году опять будут десять регионов и в конечном итоге расчёт идёт к тому, что Чувашия может уйти из этого списка — другие, наоборот, туда войти.

Конечно, мы хотели бы уйти, но одновременно при нынешней бюджетно-финансовой политике нужно воспользоваться этими преимуществами», — полагает коммунист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду федеральных министров курировать десять российских регионов «со слабой экономикой». Это Адыгея, Алтайский край, Алтай, Калмыкия, Карелия, Тува, Чувашия, Курганская область, Псковская область, Марий Эл. Эти регионы заняли худшие позиции в рейтинге по четырём показателям: среднедушевым доходам жителей, доле населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям в основной капитал. Для каждого региона должна быть подготовлена индивидуальная программа развития.

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