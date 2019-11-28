Сеул, , 12:47 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обсудили пути расширения сотрудничества в сфере обороны, здравоохранения, экологии и энергетики и сотрудничества на международной арене.

Известно, что премьер-министр Малайзии впервые посещает Южную Корею после вступления в должность в мае 2018 года.

В рамках встречи главы двух стран высоко оценили развитие двустороннего сотрудничества, а также договорились повысить уровень двусторонних отношений до стратегического сотрудничества и партнёрства по случаю 60-летия установления дипломатических отношений.

Кроме того, президент Южной Кореи и премьер-министр Малайзии сошлись во мнении относительно важности создания зоны свободной торговли и сотрудничества в сфере сертификации «Халяль», а также подтвердили планы по созданию в Куала-Лумапуре совместного центра сотрудничества в сфере информационных технологий.

По завершению встречи представители сторон подписали четыре межправительственных документа. В частности, меморандумы о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий, электронного правительства, здравоохранения и управления водными ресурсами.