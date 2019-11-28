Киев, , 12:36 — REGNUM На Украине сегодня, 28 ноября, эксперты продолжают обсуждать информацию о том, что экс-глава администрации президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин избран главой харьковской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Наверное это все, что вы должны знать про окружение и кадровую политику Порошенко», — заявляет политтехнолог Сергей Гайдай.

«Не просто рядовой функционер. Глава администрации бывшего президента — главного нашего патриота — теперь руководит Харьковским отделением пророссийской партии», — подчеркивает эксперт.

Он саркастически задается вопросом — был ли Райнин послан в командировку к Порошенко изначально, и потом вернулся, или же бывший президент отправил его «поработать к своему партнеру».

В свою очередь, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной радеИрина Геращенкозаявила, что оппозиция — это хорошее время, чтобы «потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре».

«Я всегда была за то, партия должна строиться на идеологии. А не в принадлежности к власти… Очистка делает команду сильнее», — отметила она.

Отметим, что бывший президент Украины Петр Порошенко историю с Райниным пока не комментировал.

ИА REGNUMнапоминает, что Игорь Райнин занимал пост главы администрации президента Украины с 2016 по 2019 г., вплоть до поражения на президентских выборах.

После назначения в оппозиционную партию Райнин пообещал приложить максимум усилий для победы на выборах в местные советы в следующем году, отметив, что избирательная кампания будет достаточно сложной.