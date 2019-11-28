Джакарта, , 12:35 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что президент поднял вопрос о защите индонезийских граждан во время своего визита в Южную Корею, сообщает Antara.

«Президент поднял вопрос о защите граждан Индонезии, которые по существу работают в Южной Корее», — заявила глава МИД Индонезии в Джакарте.

По словам главы МИД Индонезии, Джоко Видодо провел встречу с крупными южнокорейскими предпринимателями, которые выразили намерение увеличить инвестиции в Индонезию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии заявил, что возможность установления связей между народами АСЕАН и Южной Кореи должна поощряться безвизовой политикой.

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