Москва, , 12:35 — REGNUM Миграционный кризис в Европе стал непосредственной причиной для всех центробежных процессов в Евросоюзе. Об этом заявил секретарь президиума партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«То, что происходит с 2015 года — это миграционный кризис. Этот миграционный кризис послужил детонатором для вот этих процессов, которые сегодня происходят в Европе. Почему? Потому что в этом союзе собраны страны с разными этическими, конфессиональными, экономического подходами. И вот эту идеологию принять лидерства — они не могут это принять», — заявил Романович.

«Сначала он строился на основе свободной торговли — всех это устраивало. Таможенный союз устраивал? Устраивал. А вот как начались вопросы с единой валютой, здесь уже начались сложности», — отметил он.