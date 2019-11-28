Бишкек, , 12:34 — REGNUM Россия намерена предложить партнерам по ОДКБ план военного сотрудничества до 2025 года, заявил 28 ноября на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, Россия намерена тесно взаимодействовать со странами ОДКБ для «расширения оперативных возможностей организации, улучшения боевой подготовки, слаженности и мобильности коллективных сил ОДКБ».

«Имею в виду разработать и предложить партнерам план военного сотрудничества в рамках ОДКБ на пятилетний период — до 2025 года», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 ноября, в Бишкеке проходит заседание глав государств ОДКБ, в котором принимают участие президенты России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и премьер-министр Армении.

Ранее Путин пригласил лидеры государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности, на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года.

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