Киев, , 12:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не пойдёт на уступки президенту России Владимиру Путину на предстоящем саммите лидеров «нормандской четвёрки» в Париже, заявил на брифинге глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Я уверен, что ни одного шага на какие-то уступки, которые будут не на пользу нашему государству, от президента Зеленского мы там не увидим», — рассказал он.

Данилов предположил, что Украину будут склонять к диалогу с властями ДНР и ЛНР, но, по его мнению, таких властей в Донбассе нет, а есть только «представители РФ».

Чиновник рассказал, что на встрече Зеленский поднимет три вопроса: обмен удерживаемыми лицами, прекращение огня и контроль над границей между Россией и Донбассом.

Напомним, саммит лидеров стран «нормандской четвёрки» должен состояться 9 декабря. С момента начала гражданской войны в Донбассе украинская сторона игнорирует представителей ДНР и ЛНР. Представители Киева делают вид, будто участницей конфликта является Россия, чтобы не признавать гражданский характер войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Париже может состояться отдельная встреча президентов России и Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Отдельная встреча Путина с Зеленским может пройти в Париже