Киев, 28 ноября 2019, 12:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не пойдёт на уступки президенту России Владимиру Путину на предстоящем саммите лидеров «нормандской четвёрки» в Париже, заявил на брифинге глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Данилов предположил, что Украину будут склонять к диалогу с властями ДНР и ЛНР, но, по его мнению, таких властей в Донбассе нет, а есть только «представители РФ».
Чиновник рассказал, что на встрече Зеленский поднимет три вопроса: обмен удерживаемыми лицами, прекращение огня и контроль над границей между Россией и Донбассом.
Напомним, саммит лидеров стран «нормандской четвёрки» должен состояться 9 декабря. С момента начала гражданской войны в Донбассе украинская сторона игнорирует представителей ДНР и ЛНР. Представители Киева делают вид, будто участницей конфликта является Россия, чтобы не признавать гражданский характер войны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Париже может состояться отдельная встреча президентов России и Украины.
Читайте ранее в этом сюжете: Отдельная встреча Путина с Зеленским может пройти в Париже