Москва, , 12:33 — REGNUM На протяжении истории после Второй мировой войны попытки создать союз европейских государств вне социалистического блока наталкивался на многочисленные препятствия. Об этом заявил секретарь президиума партии «Справедливая Россия» по международным вопросам Александр Романович в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Уже тогда, в 1954 году, когда образовывается единое оборонное сообщество, что происходит? Франция берёт и говорят: не будем участвовать. Потом, конечно, придумывают компромисс. Затем 1967 год: Франция опять выходит, опять не соглашается де Голль. Потом возвращается. Я хотел бы обратить внимание на ещё одну фразу, которую сказал наш президент: в том виде, в каком есть сейчас — это очень важно, — это несколько искусственное объединение стран», — заявил Романович.

Ранее на форуме «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин высказался о противоречиях в Евросоюзе.

«Я не думаю, что налогоплательщикам Великобритании нравится платить налоги, понимая и зная, что значительная часть их средств уходит на поддержание штанов тех, кто пока не достиг определенного уровня экономического развития», — отметил он.