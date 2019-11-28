Рига, , 12:31 — REGNUM Количество высших учебных заведений в Латвии далеко от оптимального. Об этом, как пишет портал NRA, заявила министр образования страны Илга Щуплинска.

«Реальность состоит в том, что рассчитанная на 160 000 человек инфраструктура обучает всего лишь 80 000, — сказала министр. — В этой связи министерство намерено внести изменения и переоценить работу отрасли».

По ее словам, правительство Латвии снизит количество бюджетных мест в тех ВУЗах, которые не ведут активной научной деятельности.

Министр образования Латвии также оценила уровень финансирования науки в стране, как низкий и планирует изменить ситуацию в течение двух лет.