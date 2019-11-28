Бишкек, , 12:25 — REGNUM Пункт пропуска «Кичи-Капка» на казахстанско-киргизской границе в Таласской области Киргизии возобновить свою работу для пропуска граждан двух стран. Об этом заявил председатель государственной пограничной службы Киргизии Уларбек Шаршеев, сообщает агентство «КирТАГ».

Отмечается, что решение было принято в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Бишкеке. В рамках заседания высшего межгосударственного совета Киргизии и Казахстана главы двух стран обсудили необходимость реконструкции пункта пропуска Ак-Жол — Кордай.

В рамках заседания межгосударственного совета также принято решение об увеличении сроков режима работы КПП Каркыра-автодорожный.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что самый загруженный пропускной пункт на казахстанско-киргизской границе «Кордай» планируется реконструировать.

Напомним, пункт пропуска «Кичи-Капка» был закрыт в 2010 году по инициативе казахстанской стороны.

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