Киев, , 12:22 — REGNUM В конце ноября к деятельности президента Украины Владимира Зеленского положительно относятся 52% жителей страны.

Соответствующие результаты соцопроса обнародовал сегодня, 28 ноября, Киевский международный институт социологии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отрицательно к деятельности Зеленского в настоящий момент относятся 19%, еще 28% — нейтрально, и 2% опрошенных заявили, что «не знают такого политика».

Социологи напоминают, как в течение осени уменьшалась доля тех, кто относится к Зеленскому положительно: 73% симпатиков главы государства было в сентябре, 66% — в октябре, 64% в начале ноября, 52% — в конце ноября.

Соответственно, доля тех, кто относится к Зеленскому негативно, росла с 7% в сентябре, 9% в октябре, 12% в начале ноября, и 19% в конце ноября.

«50%+ народного доверия — это еще по инерции. Дальше будет только хуже», — комментирует данные соцопроса политолог Игорь Лесев.

Эксперт отмечает, что при нынешней политической модели на Украине именно роль Зеленского — вернее, его кресло — остается ключевым.

«У него будет масса вариантов действий, но почти каждый из них будет ошибочный. Потому что выбор всегда у него будет между плохим и ужасным… Благодарности он тоже от нас особо не получит. Все, что у нас было, наш голос, мы ему уже отдали. А ожидания у каждого свои, но несомненно, что они — ожидания — всегда намного выше отданного голоса», — заявил эксперт.

Вместе с тем Лесев отмечает, что «гасить» персонально Зеленского сейчас — это значит зацементировать «соровский выводок» в стране.

«Это превращать Украину в концессию этих пришлых выродков, у которых нет ни родины, ни совести, но зато всегда финансово-корпоративные интересы», — резюмировал эксперт.