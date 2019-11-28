Тбилиси, , 12:16 — REGNUM По заявлению лидера большинства парламента Грузии Мамуки Мдинарадзе, оппозиция своими действиями не оставляет ресурса для диалога. Между тем диалог возможен только в парламентском формате. Об этом 28 ноября сообщает агентство IPN.

«Говорят о диалоге. Да, пожалуйста, в парламентском формате можно говорить о любом вопросе. Однако, это после того, как они опустятся на землю и поймут, что такие маргинальные уличные действия безрезультатны», — заявил Мамука Мдинарадзе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оппозиция начала акции протеста 14 ноября после того, как парламент Грузии не принял поправки в Конституцию, которые вводили пропорциональную систему выборов с 2020 года. Полиция и спецназ дважды разгоняли участников митинга, чтобы открыть входы в парламент и движение по проспекту Руставели, на что крайне негативно отреагировали представители западного сообщества. Пикетирование парламента намечено и на сегодня, так как 28 ноября — день пленарного заседания законодательного органа.

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