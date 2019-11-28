Сеул, , 12:16 — REGNUM В Северной Корее запустили один или несколько «неопознанных снарядов», об этом 28 ноября сообщает «Ренхап» со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

По данным агентства, это уже 13-й зафиксированный случай испытаний КНДР в 2019 году.

Японский телеканал NHK в свою очередь сообщил, что ракета упала в Японском море, возможно, за пределами исключительной экономической зоны КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Северная Корея провела очередной испытательный пуск ракет из «сверхкрупного реактивного орудия». Испытания были признаны успешными, о чём сообщили лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

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