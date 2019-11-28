Москва, , 12:13 — REGNUM Опыт XX века наглядно продемонстрировал, что страны Европы по отдельности не обладают достаточным единством, чтобы выработать общую линию в отношении России. И лишь возникновение Евросоюза открыло возможности для скоординированной антироссийской политики. Об этом заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ Николай Платошкин в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Мой прогноз такой: нам надо заниматься своей страной. Если Евросоюз развалится, ничего плохого России не будет. Потому что не будет общеевропейский санкций против России, как этого и не было, заметьте. Когда была Олимпиада 1980 года, половина стран Европы приехала к нам. А сейчас что они нам говорят? Да мы бы с радостью плюнули на эти санкции, но вот Евросоюз нам не даёт», — заявил Платошкин.