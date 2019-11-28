Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Екатеринбурге уменьшилось количество противников перехода гордумы в новое помещение в ЦУМе. Об этом сообщает «Новый день».

Как заявил на заседании парламента вице-спикер Виктор Тестов, ряд депутатов отозвали подписи под обращением парламентария Александра Колесникова. Скандальный избранник призывал своих коллег отказаться от переезда, но заявил об этом уже в момент, когда почти все работы по помещению были завершены.

Расходы на переезд заложат в бюджет города на 2020 год.

Как сообщало ИА REGNUM, на переезд в торговый центр депутатам выделят 21 млн рублей. Парламентарии получат помещение с электронным голосованием — ранее в думе жаловались, что до сих пор голосуют «по карточкам», хотя во многих других местных и областных парламентах уже давно перешли на «электронику».

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