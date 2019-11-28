Исламабад, , 14:03 — REGNUM 28 ноября Ассоциация юристов Пакистана объявила о проведении всеобщей забастовки адвокатов и юристов страны против «неконституционных действий правительства», продлившего срок полномочий главы пакистанских военных.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, в условиях политического кризиса, вызванного решением Верховного суда приостановить продление срока полномочий генерала Камара Джаведа Баджвы, пакистанские юристы решили оказать давление на правительство, организовав забастовку по всей стране. С точки зрения объединения юристов, новый срок для главы военных «нарушает конституционные принципы».

Напомним, что срок полномочий генерала Баджвы истекает 28 ноября, когда на должность должен заступить другой генерал. В августе премьер-министр Пакистана Имран Хан продлил срок полномочий генерала Баджвы еще на три года, однако 26 ноября Верховный суд приостановил его решение.