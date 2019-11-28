Джакарта, , 12:06 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии поощряет ратификацию конвенции против пыток в странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Antara.

«Индонезия была одним из инициаторов конвенции против пыток на заседании высокого уровня совета по правам человека в Женеве в 2014 году», — напомнил глава департамента многостороннего сотрудничества при МИД Индонезии Фебриан Руддьярд, выступая на региональном семинаре на Бали.

Известно, что семинар дает возможность участвующим странам обменяться опытом, передовой практикой и проблемами в разработке и реализации принципов конвенции.

«Несмотря на все свои проблемы, Индонезия полностью убеждена в том, что мир станет свидетелем всеобщей ратификации конвенции против пыток в 2024 году», — отметил Фебриан Руддьярд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета против пыток ООН Дженс Модвиг высоко оценил усилия Вьетнама в борьбе против пыток.

Читайте ранее в этом сюжете: Вьетнам впервые выступил с докладом в комитете ООН против пыток