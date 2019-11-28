Бишкек, , 12:03 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на саммите глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке рассказал о своей поездке на военные учения в Оренбург и о мощи российского оружия.

«Я воочию увидел мощь российского оружия и был весьма впечатлен. Мы можем быть спокойны за внешние рубежи наших стран», — сказал он.

Жээнбеков добавил, что Киргизия высоко ценит вклад президента России Владимира Путина в обеспечение безопасности и стабильности на пространстве ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 ноября, в Бишкеке проходит заседание глав государств ОДКБ, в котором принимают участие президенты России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и премьер-министр Армении.

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