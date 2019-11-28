Бишкек, , 12:02 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке отметил особые усилия России в деле обеспечения безопасности всего Евразийского региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам главы государства, он смог воочию убедиться в огромной мощи российского оружия во время недавних армейских учений «Центр — 2019».

«Я был весьма впечатлен. Мы можем быть спокойны за внешние рубежи наших стран-членов ОДКБ. Киргизия высоко ценит вклад Владимира Путина в обеспечение безопасности и стабильности на пространстве Организации», — подчеркнул он.