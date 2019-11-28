Москва, , 12:00 — REGNUM Возмущение порядками, навязанными брюссельской бюрократией странам Евросоюза, стало заметно проявляться уже после греческого долгового кризиса. Об этом заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ Николай Платошкин в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.«Новые страны Евросоюза давно платят: чехи платили, например, 2 млрд евро на спасение Греции, после этого там референдум о введении евро отменили. Потому что чехи удивлялись: зачем это всё нужно?», — заявил Платошкин.

«Условно говоря, половина стран Косово признают, половина нет. Вот и весь Евросоюз», — добавил он.

Ранее на форуме «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия заинтересована в сохранении Евросоюза, чтобы не потерять «предсказуемого и понятного партнёра».