Тбилиси, , 11:58 — REGNUM Депутаты от оппозиционных партий, которые вышли сегодня, 28 ноября, на акцию протеста перед парламентом Грузии, освистали представителей парламентского большинства, когда последние заходили в здание законодательного органа Грузии. Кадры транслировала телекомпания «Мтавари».

Ранее сегодня активисты оппозиционных партий и НПО собрались перед парламентом Грузии на проспекте Руставели, чтобы в очередной раз блокировать здание и сорвать пленарное заседание. Однако полиция их опередила, заблаговременно установив стальные конструкции у входов в парламент.

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Депутатам от правящей партии, чтобы попасть в парламент, заезжали во внутренний двор на автомобилях Службы госбезопасности. Оппозиционные депутаты Ника Мелия, Елене Хоштария и Ирма Надирадзе, стоя у дверей центрального входа в здание, каждому парламентарию из большинства задавали провокационные вопросы: почему провалилась избирательная реформа, не чувствуют ли они себя ответственными за возникший в стране хаос, не стыдно ли им за то, что они прячутся от оппозиции.

Оппозиция начала акции протеста 14 ноября после того, как парламент не принял поправки в Конституцию, которые вводили пропорциональную систему выборов с 2020 года. Полиция и спецназ дважды разгоняли участников митинга, чтобы открыть входы в парламент и движение по проспекту Руставели, на что крайне негативно отреагировали представители западного сообщества. Пикетирование парламента намечено и на сегодня, так как 28 ноября — день пленарного заседания законодательного органа. Оппозиция обещает создавать правящей партии «Грузинская мечта» крайний дискомфорт.

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