Бишкек, , 12:04 — REGNUM Лидеры государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приглашены на парад Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2020 года. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 28 ноября на пленарном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Бишкеке.

«Ждем лидеров государств — членов Организации на торжествах в Москве 9 мая 2020 года», — сказал Путин.

Он поблагодарил своих зарубежных коллег за поддержку идеи о том, чтобы военные из всех стран объединения приняли участие в параде на Красной площади, приуроченном к победе СССР в Великой Отечественной войне. Подробный план памятных мероприятий во всех странах ОДКБ уже согласован, добавил он.

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