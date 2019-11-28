Москва, , 11:54 — REGNUM Миграционный кризис в Европе в полной мере продемонстрировал, сколь хрупко единство стран Евросоюза и насколько это объединение носит, по существу, искусственный характер. Об этом заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ Николай Платошкин в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Я считаю, что Евросоюза и сейчас нет. На момент миграционного кризиса в Евросоюзе было железное правило, что мигрант должен получать политубежище там, куда он первым делом попал. И что из этого правила вышло? Сразу все страны плюнули на Евросоюз, отменили Шенгенскую зону и ввели пограничный контроль. Вот и весь Евросоюз — мгновенно (разлетелся)», — заявил Платошкин.

Ранее на форуме «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия заинтересована в сохранении Евросоюза, чтобы не потерять «предсказуемого и понятного партнёра».