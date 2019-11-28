Бишкек, , 11:53 — REGNUM «Необходимо повышать эффективность анализа обстановки в зоне ОДКБ в связи с возможностью появления новых горячих точек вблизи наших границ», — об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая 28 ноября на Саммите ОДКБ в Киргизии.

По словам главы России, «целесообразно активизировать деятельность центра кризисного реагирования ОДКБ в том числе по обмену оперативными сведениями».

Также, президент сообщил, что одной из приоритетной задачей военного союза считает деятельность «по противодействие незаконному обороту наркотиков. Намерены инициировать составление новой антинаркотической стратегии на период 2021 — 2025 годы, которая будет содержать конкретные меры по пресечению производства и торговли наркотиками, укрепления пограничного режима».

Путин подчеркнул, что Россия готова делиться с союзниками опытом антитеррора, который получила в Сирии, а также намерена продолжать совместные операций по выявлению и ликвидации международных террористических группировок на пространстве ОДКБ.