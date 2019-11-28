Бишкек, , 11:56 — REGNUM Российский опыт противодействия терроризму, полученный в Сирии, можно использовать в формате организации Договора о коллективной безопасности. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 28 ноября на пленарном заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ в Бишкеке.

Он отметил, что Москва готова делиться опытом антитеррора, который был получен в Сирии, и применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин поддержал идею об участии военных из стран ОДКБ в параде Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая 2020 года.

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