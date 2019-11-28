Евпатория, Крым, , 11:51 — REGNUM Бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову продлили срок содержания под стражей на один месяц. Об этом ИА REGNUM 28 ноября сообщили в пресс-службе Киевского райсуда Симферополя.

«Продлить срок содержания под стражей обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ, на один месяц, то есть до 31 декабря 2019 года», — сказано в постановлении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрея Филонова арестовали в начале апреля по подозрению в махинациях с земельными участками. По оценкам следствия, сумма ущерба, причиненного бюджету города Филоновым, составляет 80 млн рублей.

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