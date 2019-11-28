Бишкек, , 11:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею об участии военных из стран Организации Договора о коллективной безопасности в параде на Красной площади 9 мая 2020 года.

«Признательны за поддержку идеи, чтобы военные контингенты всех стран ОДКБ приняли участие в параде Победы на Красной площади», — сказал российский лидер на саммите ОДКБ в Бишкеке.

Напомним, в ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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